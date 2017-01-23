Полозов розповів у ПАРЄ про переслідування адвокатів кримських татар у Криму

Понеділок, 23 січня 2017, 15:49

Російський адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси декількох кримських політв'язнів, утримуваних в РФ, заявив про переслідування його колег-адвокатів в Криму.

Як повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", про це він розповів на зустрічі в рамках січневої сесії асамблеї, присвяченій викрадення та катування людей у Криму.

"Відбуваються напади на моїх колег-адвокатів, які знаходяться в Криму", - заявив він. Полозов у своєму виступі не уточнив деталі, але зазначив, що юристів примушують розкривати на допитах адвокатську таємницю.

"Зокрема, ФСБ має намір допитати мене щодо обставин, які мені стали відомі під час представлення інтересів клієнта, Ільмі Умерова. Це суперечить як російському законодавству, так і міжнародним конвенціям, але всі скарги з цього приводу ігноруються", - повідомив Полозов.

"Це не ініціатива якихось окремих кримських діячів, а йде централізовано з Москви. Російська влада порушує права адвокатів", - вважає він.

Російський юрист також висловив упевненість, що змінити ситуацію з політв'язнями можна буде лише за допомогою міжнародного тиску на РФ.

"У нас за спиною (в Страсбурзі. – ЄП) – будівля ЄСПЛ. Ми можемо судитися там роками, але і це нічого не змінить. Найдієвіший інструмент – поставити Путіна в такі умови, за яких тримати цих людей йому буде невигідно", - зазначив Микола Полозов.

Як повідомлялося раніше, в ході сесії ПАРЄ стало відомо про ідею передати ЄС "список Сенцова" для введення нових санкцій проти РФ.