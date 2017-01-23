Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Понедельник, 23 января 2017, 19:09

Президент США Дональд Трамп подписал указ относительно выхода США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TPP).

Об этом сообщает BBC.

Торговое соглашение, которое было опорой бывшего президента США Барака Обамы в Азии, было подписано в прошлом году 12 странами и охватывает 40% мировой экономики.

Указ Трампа, подписание которого было запланировано на понедельник, является одним из серии директив, которые положат начало изменению формы торговой политики США.

Трамп обещал выйти из TPP во время его президентской кампании.

Он критиковал это торговое соглашение, называя его "потенциальной катастрофой для нашей страны".