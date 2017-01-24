Ягланд не упомянул российскую агрессию в своем выступлении в ПАСЕ

Вторник, 24 января 2017, 17:16

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы не назвал российскую агрессию против Украины в числе проблем на пространстве Совета Европы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Ягланд выступил перед депутатами с традиционным обращением в начале сессии, перечислив ключевые проблемы на повестке дня.

Среди таких проблем он назвал пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма.

В выступлении, которое длилось более получаса, он не упомянул об агрессии против Украины, об аннексии Крыма, и ни разу не употребил слово "Россия".

После выступления Ягланда началась сессия вопросов депутатов к генсеку.