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Ягланд не упомянул российскую агрессию в своем выступлении в ПАСЕ

Вторник, 24 января 2017, 17:16
Версия для печати Комментарии

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы не назвал российскую агрессию против Украины в числе проблем на пространстве Совета Европы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Ягланд выступил перед депутатами с традиционным обращением в начале сессии, перечислив ключевые проблемы на повестке дня.

Среди таких проблем он назвал пропаганду и фейковые новости, включая влияние на выборы; усиление популистов в Европе; угрозы со стороны популистов; миграционный кризис; кризис в Турции; проблему распространения терроризма.

В выступлении, которое длилось более получаса, он не упомянул об агрессии против Украины, об аннексии Крыма, и ни разу не употребил слово "Россия".

После выступления Ягланда началась сессия вопросов депутатов к генсеку.

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