В Страсбурге приняли мониторинговую резолюцию ПАСЕ по Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о парламентских выборах в Украине.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
В поддержку резолюции проголосовали 106 депутатов ПАСЕ, 11 - против, 9 воздержались.
Документ констатирует прогресс Украины в большинстве вопросов.
Вместе с тем, во время рассмотрения резолюции в нее был внесен ряд поправок, в частности, относительно обеспечения прав оппозиции и с оговорками в адрес Украины относительно ущемления прав меньшинств.
Правки относительно языкового вопроса продвигали представители государств-соседей Украины – Венгрии, Румынии и Польши.
В частности, представителей ПАСЕ возмутили законопроекты по данному вопросу, представленные в ВР недавно.
Как сообщала "Европейская правда", была значительная вероятность внесения в документ нормы о необходимости довыборов в Верховную на оккупированных территориях, однако данное предложение удалось снять с рассмотрения.