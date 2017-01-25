В Страсбурге приняли мониторинговую резолюцию ПАСЕ по Украине

Среда, 25 января 2017, 19:09

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о парламентских выборах в Украине.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В поддержку резолюции проголосовали 106 депутатов ПАСЕ, 11 - против, 9 воздержались.

Документ констатирует прогресс Украины в большинстве вопросов.

Вместе с тем, во время рассмотрения резолюции в нее был внесен ряд поправок, в частности, относительно обеспечения прав оппозиции и с оговорками в адрес Украины относительно ущемления прав меньшинств.

Правки относительно языкового вопроса продвигали представители государств-соседей Украины – Венгрии, Румынии и Польши.

В частности, представителей ПАСЕ возмутили законопроекты по данному вопросу, представленные в ВР недавно.

Как сообщала "Европейская правда", была значительная вероятность внесения в документ нормы о необходимости довыборов в Верховную на оккупированных территориях, однако данное предложение удалось снять с рассмотрения.