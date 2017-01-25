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Арьев подтвердил намерение ПАСЕ голосовать по выборам в ВР на Донбассе

Среда, 25 января 2017, 17:51
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Народный депутат Владимир Арьев, который возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ, подтвердил, что один из докладчиков по Украине намерен внести в резолюцию пункт о выборах на неконтролируемой части Донбасса.

Об этом он заявил на дебатах в ассамблее относительно функционирования демократических институтов в Украине, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Проект был подготовлен сбалансированный. Но я могу лишь развести руками по поводу того, что происходит сегодня", - заявил он.

Арьев упрекнул докладчиков за внесение поправок, которые меняют суть документа. "Устные подпоправки грешат тем, что противоречат фактам и реальности. Если это компромисс, то это компромисс без учета интересов Украины", - заявил он.

В качестве примера он привел поправку о проведении выборов на Донбассе

"То, что нам предлагают, противоречит даже минским соглашениям", - считает Арьев.

Его поддержал член мониторингового комитета от Украины Сергей Соболев. "Это то же самое, если бы мы просили Грузию проводить и признавать выборы на оккупированных территориях. Это невозможно сделать", - отметил он.

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что докладчики ПАСЕ намерены потребовать от Украины парламентских выборов на оккупированной территории.

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