Хакеры вывели из строя одну из компьютерных систем Минобороны Швеции

Вооруженные силы Швеции подверглись массированной кибератаки, которая привела к отключению системы планирования военных учений.
Об этом сообщает Dagens Nyheter.
По информации издания, кибератака была направлена на компьютерную систему Caxcis, что отвечает за планирование учений. В результате инцидента систему пришлось отключить.
Факт массированной кибератаки и выключение системы был подтвержден в министерстве обороны страны.
В оборонном ведомстве сообщили, что пока не установлено, кто стоит за нападением. От дальнейших комментариев в Минобороны Швеции отказались, так же не сообщили и о времени атаки.
Сейчас система планирования учений на данный момент отключена.
Издание отмечает, что кибератака и отключение системы произошло в тот момент, когда Вооруженные силы проводят подготовку и планирование предстоящих учений "Аврора -17".
Это крупные военные учения, которые должны состояться в сентябре, в них будет задействована вся шведская армия, то есть, более 19 000 военных.
Как планируется, должны стать крупнейшими за более чем 20 лет. В учениях планируется участие военных Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США.
Также в пресс-службе министерства отказались прокомментировать, каким образом сбой системы повлияет на подготовку учений.
Вооруженные силы Швеции подтвердили взлом системы защиты подключения к интернету "Харон". Однако, по словам официального представителя Минобороны страны, эта система устарела и планировалась ее замена.