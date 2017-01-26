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Хакеры вывели из строя одну из компьютерных систем Минобороны Швеции

Четверг, 26 января 2017, 08:16
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Вооруженные силы Швеции подверглись массированной кибератаки, которая привела к отключению системы планирования военных учений.

Об этом сообщает Dagens Nyheter.

По информации издания, кибератака была направлена на компьютерную систему Caxcis, что отвечает за планирование учений. В результате инцидента систему пришлось отключить.

Факт массированной кибератаки и выключение системы был подтвержден в министерстве обороны страны.

В оборонном ведомстве сообщили, что пока не установлено, кто стоит за нападением. От дальнейших комментариев в Минобороны Швеции отказались, так же не сообщили и о времени атаки.

Сейчас система планирования учений на данный момент отключена.

Издание отмечает, что кибератака и отключение системы произошло в тот момент, когда Вооруженные силы проводят подготовку и планирование предстоящих учений "Аврора -17".

Это крупные военные учения, которые должны состояться в сентябре, в них будет задействована вся шведская армия, то есть, более 19 000 военных.

Как планируется, должны стать крупнейшими за более чем 20 лет. В учениях планируется участие военных Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США.

Также в пресс-службе министерства отказались прокомментировать, каким образом сбой системы повлияет на подготовку учений.

Вооруженные силы Швеции подтвердили взлом системы защиты подключения к интернету "Харон". Однако, по словам официального представителя Минобороны страны, эта система устарела и планировалась ее замена.

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