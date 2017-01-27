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Трамп собирается увеличивать подводный флот США

Пятница, 27 января 2017, 08:23
Версия для печати Комментарии

Новый президент США Дональд Трамп собирается увеличивать подводный флот США, однако требует от производителей снижения стоимости субмарин.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, сообщает Reuters.

"Нам не хватает подводных лодок, и мы собираемся строить новые, но цена слишком высокая, поэтому я хочу снизить их стоимость", – сказал Трамп.

Агентство отмечает, что ни General Dynamics corp's Electric Boat division, ни Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding, компании, которые строят атомные подводные лодки США, пока не комментируют такое заявление нового президента.

"Мы работаем над тем, чтобы снижать расходы, и видим плоды этой работы", – так слова Трампа прокомментировал высокопоставленный представитель ВМС США.

"У нас самые современные подводные лодки в мире, чем больше мы покупаем, тем больше мы будем снижать цену", – добавил чиновник.

Агентство напоминает, что в декабре прошлого года, Трамп получил обещание от генерального директора компании Lockheed Martin снизить стоимость истребителя F-35.

Такое обещание Lockheed Martin дал после того, как Трамп пожаловался на высокую стоимость самолета и заявил, что будет просить Boeing предложить более дешевую альтернативу.

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