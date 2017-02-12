Юнкер не будет повторно баллотироваться на пост президента Еврокомиссии

Воскресенье, 12 февраля 2017, 10:38

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет баллотироваться на второй срок и покинет свой пост после того, как завершатся его полномочия.

Об этом Юнкер заявил в интервью Deutschlandfunk.

Юнкер сказал, что у него была "прекрасная избирательная кампания" в 2014 году, "но второй не будет, потому что я не буду выставлять свою кандидатуру на второй срок".

При этом Юнкер отметил, что еще во время предвыборной кампании 2014-го заметил, что в ЕС не хватает "принципиального согласия" относительно того, что должно делать сообщество.

По его словам, одни страны-члены хотели бы "больше Европы", в то время как другие считают, что "Европы уже многовато".

62-летний Юнкер занял свой пост в ноябре 2014 года. Срок его полномочий длится пять лет и закончится в 2019-м.