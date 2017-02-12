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В Лондоне украли книги Коперника, Галилея и да Винчи стоимостью 2 млн фунтов

Воскресенье, 12 февраля 2017, 17:47
Версия для печати Комментарии

Антикварные книги на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов были украдены в западном Лондоне.

Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленники украли более 160 книг, многие из которых датируются XV и XVI веком, из хранилища вблизи аэропорта Хитроу. Похищение произошло между 29 и 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

Воры взломали систему защиты и пробрались через крышу на склад. Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стекловолокна и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки на выставку в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 года "О вращении небесных сфер", книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание 1569 года "Божественной комедии" Данте Алигьери.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов".

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