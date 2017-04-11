В Турции подтвердили использование зарина при химатаке в Сирии

Вторник, 11 апреля 2017, 16:47

Клинические анализы показали, что во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне на прошлой неделе был использован отравляющий газ зарин.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает агентство Anadolu.

"В результате использования химического оружия в провинции Идлиб в крови и моче пострадавших от атаки был обнаружен изопропиловый эфир фтор ангидрида метилфософоновой кислоты, метаболит газа зарин", - сказал министр.

Ранее о применении зарина говорилось в основном на неофициальном уровне. Также говорилось о возможном применении хлора, который до этого чаще использовался в Сирии.

Еще до начала гражданской войны в Сирии были значительные запасы боевых отравляющих веществ, в том числе зарина.

В 2014 году под давлением международного сообщества Сирия согласилась уничтожить все запасы боевых отравляющих веществ и компонентов для их производства.

Напомним, во время химатаки в Хан-Шейхуне погибли почти 100 человек.