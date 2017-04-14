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Столтенберг: агрессия РФ в Украине - главная причина усиления обороны в Европе

Пятница, 14 апреля 2017, 09:19
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессия России в Украине является главной причиной укрепления коллективной обороны НАТО в Европе.

Об этом он заявил во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в США.

По его словам, ситуация на востоке Украины и аннексия Крыма Россией подрывает всю идею относительно правил поддержания мира и стабильности в Европе.

"Поэтому НАТО и его союзники оказывают поддержку Украине. Мы помогаем им модернизировать структуры безопасности, Вооруженные Силы и институты обороны, проводим обучения. Поэтому НАТО оказывают политическую и практическую поддержку Украине", - сказал он.

"В то же время, очень важно понимать, что это касается не только Украины. Главная причина, почему мы внедряем такое укрепление нашей коллективной обороны... это все из-за Украины", - подчеркнул Столтенберг.

"Незаконная аннексия Крыма, поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины, дальнейшая дестабилизация на востоке Украины - это главные причины, почему НАТО укрепляет коллективную оборону в Европе, для того, чтобы ни один союзник по НАТО не испытывал того, что Украина испытывает с Россией с 2014 года", - сказал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом обеспокоены ситуацией на востоке Украины и аннексией Крыма.

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