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В Турции проходит референдум о расширении полномочий Эрдогана

Воскресенье, 16 апреля 2017, 09:01
Версия для печати Комментарии

В Турции в воскресенье проходит национальный референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию страны, предусматривающих расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Если турецкие избиратели скажут "да" на референдуме, то после внесения изменений в Конституцию президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят в 2019 году.

Кроме того, Эрдоган получит возможность оставаться у власти в течение двух пятилетних сроков - до 2029 года. Также он сможет вернуться в кресло главы правящей Партии справедливости и развития.

Изменения предусматривают и увеличение количества депутатов парламента - с 550 до 600, а выборы депутатов и президента будут проводиться раз в пять лет в один день.

Оппозиционные турецкие партии предупреждают, что конституционные изменения фактически приведут к диктатуре в Турции.

Результаты референдума предсказать довольно трудно. Последние опросы показали практически равное количество сторонников и противников предлагаемых изменений.

Также пока не ясно, какие последствия будет иметь референдум для отношений Турции с Евросоюзом в случае победы сторонников Эрдогана.

Как известно, в марте отношения между Турцией и Европой резко ухудшились из-за того, что несколько европейских стран запретили турецким министрам выступать с политической агитацией за расширение полномочий Эрдогана.

Венецианская комиссия обнародовала специальный отчет по поводу референдума, в котором говорится о том, что расширение полномочий президента является для демократии опасным шагом назад.

Подробнее о турецкой конституционной реформе читайте в статье на ЕвроПравде: "Новая турецкая республика: мечты и действия Реджепа Эрдогана".

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