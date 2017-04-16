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У Туреччині проходить референдум щодо посилення повноважень Ердогана

Неділя, 16 квітня 2017, 09:01
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У Туреччині в неділю проходить національний референдум щодо внесення змін до Конституції країни, які передбачають розширення повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Якщо турецькі виборці скажуть "так" на референдумі, то після внесення змін до Конституції президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент.

Також він буде одночасно і очільником уряду, а посаду прем'єр-міністра скасують 2019 року.

Крім того, Ердоган отримає можливість залишатись при владі упродовж двох п'ятирічних термінів - до 2029 року. Також він зможе повернутися у крісло глави керівної Партії справедливості та розвитку.

Зміни передбачають і збільшення кількості депутатів парламенту - з 550 до 600, а вибори депутатів і президента проводитимуться раз на п'ять років в один день.

Опозиційні турецькі партії попереджають, що конституційні зміни фактично призведуть до диктатури в Туреччині.

Результати референдуму передбачити досить важко. Останні опитування засвідчили практично рівну кількість прихильників і противників запропонованих змін.

Також поки не ясно, які наслідки матиме референдум для відносин Туреччини з Євросоюзом в разі перемоги прихильників Ердогана.

Як відомо, у березні відносини між Туреччиною і Європою різко погіршилися через те, що кілька європейських країн заборонили турецьким міністрам виступати з політичною агітацією за розширення повноважень Ердогана.

Венеціанська комісія оприлюднила спеціальний звіт з приводу референдуму, в якому йдеться про те, що збільшення повноважень президента є небезпечним кроком назад для демократії.

Детальніше про турецьку конституційну реформу читайте у статті на ЄвроПравді: "Нова турецька республіка: мрії та дії Реджепа Ердогана".

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