В центре Афин произошел мощный взрыв

Четверг, 20 апреля 2017, 08:58

На одной из центральных улиц Афин в помещении банка Eurobank в среду вечером произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Взрыв произошел около 22.40 в среду. Перед этим неизвестный мужчина позвонил в редакцию местного издания и предупредил о взрывчатке. Телефонный звонок был сделан за 35 минут до взрыва.

Это позволило полиции установить периметр безопасности и эвакуировать людей из помещения.

В результате взрыва серьезные повреждения получили банк и соседние здания.

Расследование по делу о взрыве проводит антитеррористическая служба Греции.