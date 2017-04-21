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Администрация США планирует наладить дипломатический канал с Кремлем через Суркова – СМИ

Пятница, 21 апреля 2017, 18:04
Версия для печати Комментарии

Администрация президента США Дональда Трампа должна назначить нового специального посланника для контактов непосредственно с Владиславом Сурковым - одним из главных помощников российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на двух европейских чиновников.

По данным издания, в обязанности нового посланника, имя которого пока неизвестно, будет входить ведение переговоров по ситуации в Украине.

Открытие дипломатического канала поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая обсуждала этот вопрос с Трампом во время встречи в Белом доме в прошлом месяце.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон будет контролировать выбор посланника, который, как ожидается, также будет иметь помощников.

Один из американских чиновников признал, что "в настоящее время идет обсуждение идеи", но "никаких окончательных решений не принято".

При администрации Барака Обамы США также имели прямой дипломатический канал с Сурковым, который использовался для обсуждения реализации Минских соглашений. Роль специального посланника тогда исполняла Виктория Нуланд.

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