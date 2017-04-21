Адміністрація США планує налагодити дипломатичний канал з Кремлем через Суркова – ЗМІ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 18:04

Адміністрація президента США Дональда Трампа повинна призначити нового спеціального посланника для контактів безпосередньо з Владиславом Сурковим - одним з головних помічників російського президента Володимира Путіна.

Про це пише BuzzFeed News із посиланням на інформацію двох європейських чиновників.

За даними видання, до обов’язків нового посланника, ім’я якого поки невідомо, входитиме ведення переговорів з приводу ситуації в Україні.

Відкриття дипломатичного каналу підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка обговорювала це питання з Трампом під час зустрічі в Білому домі в минулому місяці.

Держсекретар Рекс Тіллерсон буде контролювати відбір посланника, який, як очікується, також матиме помічників.

Один з американських чиновників визнав, що "в даний час йде обговорення ідеї", але "ніяких остаточних рішень не прийнято".

За адміністрації Барака Обами США також мали прямий дипломатичний канал з Сурковим, який використовувався для обговорення реалізації Мінських угод. Роль спеціального посланника тоді виконувала Вікторія Нуланд.