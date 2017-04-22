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В Турции со времени попытки госпереворота были задержаны 18 немцев

Суббота, 22 апреля 2017, 15:58
Версия для печати Комментарии

По меньшей мере 18 граждан Германии были задержаны в Турции с 15 июля прошлого года, когда произошла попытка государственного переворота.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, пять человек, которые были задержаны в период с июля 2016 года, до сих пор находятся под стражей.

Сообщается, что некоторые из тех, кто находится под стражей, имеют двойное гражданство.

Кроме того, по меньшей мере 17 гражданам Германии, которые находятся в Турции, запрещено покидать страну.

Напомним, в феврале суд в Стамбуле удовлетворил запрос прокуратуры на арест журналиста немецкого издания Die Welt Дениза Ючеля.

Дениз Ючель, который имеет двойное гражданство Турции и Германии, добровольно сдался турецкой полиции 14 февраля.

43-летнего журналиста обвиняют в членстве в террористической организации и распространении пропаганды.

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