Понедельник, 24 апреля 2017, 08:12

Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе, а также предоставить полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Чехии.

"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента в Донбассе, во время которого патрульный автомобиль специальной Мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. Один американский наблюдатель погиб. Двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

"Чешская Республика полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине. Чешская Республика призывает все стороны конфликта гарантировать безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.