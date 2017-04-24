США ввели санкции против 271 работника научного центра в Сирии из-за химатаки

Понедельник, 24 апреля 2017, 21:03

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в связи с химической атакой в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки гражданских.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) вводит санкции в отношении 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра, сирийского правительственного агентства, которое ответственно за разработку и производство оружия массового уничтожения и средств его доставки", - говорится в официальном пресс-релизе.

Сообщается, что работники Центра занимались исследованиями в области химии и связанными дисциплинами, а также принимали участие в программе по разработке химического оружия в Центре начиная по крайней мере с 2012 года.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональд Трамп готовится ввести новые санкции против режима президента Сирии Башара Асада и тех, кто его поддерживает.