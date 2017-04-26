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РФ представляет все большую угрозу для Европы и НАТО - разведка Нидерландов

Среда, 26 апреля 2017, 08:09
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Военная служба разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) предостерегает, что угроза дестабилизации со стороны России и угроза кибератак становятся все более существеными.

Об этом говорится в ежегодном отчете Минобороны Нидерландов.

"Дестабилизация частично происходит через российские гибридные войны и глобальное распространение россиянами современных систем вооружения среди других режимов, которые выступают против Запада. Также существует негативное влияние киберугроз", - говорится в докладе.

Отмечается, что компьютерные взломы могут быть использованы как средство шпионажа, манипулирования информацией и саботажа жизненно важных сетей и систем. Это может нанести серьезный ущерб для голландских вооруженных сил, экономики и инфраструктуры.

Отмечается, что угроза со стороны России изменилась в течение нескольких лет. Теперь она сочетает увеличение военной мощи, гибридную войну и влияние на западные выборы.

"Россия хочет сохранить влияние в странах вокруг нее и стремится значительно уменьшить роль НАТО, потому что чувствует себя под угрозой. Кроме того, Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавы, которая способна принимать участие в крупных конфликтах", - отмечается в документе.

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