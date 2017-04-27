В сирийской провинции Идлиб от авиаударов погибли 19 человек, разрушена больница

Четверг, 27 апреля 2017, 14:40

В результате авиаударов, нанесенных предположительно российскими и сирийскими военными самолетами в нескольких районах сирийской провинции Идлиб, погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные местного чиновника Сирийской гражданской обороны.

"19 человек были убиты сегодня. Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джиср-Эш-Шугур и другие территории были мишенью, возможно, российских и сирийских самолетов с самого утра", - заявил Хамид, представитель гражданской обороны.

"В пригороде Маарет Аль-Нумаан больница Аль-Джами попала под авиаудар", - добавил он.

В результате авиаударов по больнице Аль-Джами погибли по меньшей мере три пациента, 4 ранены.

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, от авиаударов, нанесенных предположительно российскими самолетами, в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 16 человек, среди которых семеро детей.

Напомним, во время хіматаки в Хан-Шейхуне, что находится в провинции Идлиб, погибли десятки людей.