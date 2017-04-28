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Генсек НАТО шокирован атакой на парламент Македонии, призывает к диалогу

Пятница, 28 апреля 2017, 08:48
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он был поражен нападением протестующих на здание парламента Македонии в четверг вечером.

Об этом он написал в Twitter.

"Шокирован нападением на парламент в Скопье. Все стороны должны уважать демократический процесс и вести диалог, а не совершать насилие", - написал Столтенберг.

Напомним, в столице Македонии демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию.

Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

Как известно, 1 марта президент Македонии официально отказал лидеру оппозиции Зорану Заеву в праве сформировать правительство, несмотря на то, что лидер социал-демократов заявил о том, что имеет парламентское большинство, необходимое для этого.

Иванов мотивировал это решение тем, что социал-демократы договорились о формировании правительства с албанской партией, а это чревато для "суверенитета, территориальной целостности и независимости Македонии".

Заев обвинил президента страны в "государственном перевороте".

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