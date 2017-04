Генсек НАТО шокирован атакой на парламент Македонии, призывает к диалогу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он был поражен нападением протестующих на здание парламента Македонии в четверг вечером.

Об этом он написал в Twitter.

"Шокирован нападением на парламент в Скопье. Все стороны должны уважать демократический процесс и вести диалог, а не совершать насилие", - написал Столтенберг.

Shocked by attacks in #Skopje Parliament. All parties should respect democratic process and engage in dialogue, not violence.