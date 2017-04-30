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42% французов не считают Макрона и Ле Пен достойными президентства - опрос

Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:02
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42% французов считают, что ни один из кандидатов на пост президента не сможет объединить страну.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Ifop.

Согласно оценкам 47% французов, оба кандидата на президентский пост не являются достаточно честными (47%). Также респонденты считают, что кандидаты не знают их потребности (44%) и не смогут снизить уровень безработицы в стране (45%).

Опрос проводился 26-28 апреля среди 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет с помощью онлайн-анкетирования.

Напомним, 7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура победителями стали глава движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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