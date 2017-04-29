Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборного союза

Партия "Национальный фронт" сформировала предвыборный союз с правым движением "Вставай, Франция".
Об этом заявили в субботу на совместной пресс-конференции лидер ультраправых Марин Ле Пен и глава движения Николя Дюпон-Эньян, сообщает Le Figaro.
Дюпон-Эньян принимал участие в первом туре выборов президента Франции и набрал 4,7% голосов.
Дюпон-Эньян является националистом, чья протекционистская экономическая политика близка к взглядам Ле Пен, и он также выступает за сокращение полномочий институтов Европейского Союза.
Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах президента Франции, она предложит кандидатуру Дюпон-Еньяна на должность премьер-министра.
"Мы сформируем правительство национального единства, которое объединяет людей, выбранных за их компетентность и любовь к Франции", - сказала Ле Пен на пресс-конференции в Париже.
Как известно, Ле Пен решила временно отойти от руководства ультраправой партией "Национальный фронт" во время предвыборной кампании.