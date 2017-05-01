КНДР заявила о готовности к очередному ядерному испытанию в любой момент

Понедельник, 01 мая 2017, 16:05

Северная Корея заявила, что будет продолжать ядерные испытания с целью укрепления своих ядерных сил до максимума, и может осуществить такие испытания в любой момент и в любом месте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство КНДР KCNA.

"Теперь, когда США усилили свой шантаж в отношении санкций и давления на КНДР, исполняя свою новую политику в отношении КНДР, назвав ее политикой "максимального давления и обязательств", КНДР ускорит в максимальном темпе меры для укрепления своего ядерного средства устрашения", - заявил представитель МИД Северной Кореи.

"Меры КНДР для укрепления ядерной силы до максимума будут осуществлены последовательно в любой момент и в любом месте согласно решению верховного руководства", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Северная Корея 29 апреля осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Запуск оказался неудачным, ракета, очевидно, взорвалась через несколько секунд после взлета.