Тонкости безвиза: что делать на границе, чтоб избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 10 мая 2017, 15:20

Фото theidleman.com

Наконец-то не нужно доказывать, что безвизовый режим становится реальностью – это подтверждает ажиотаж с получением биометрических паспортов в последние недели.

Итак, безвиз начнет работать ориентировочно 11 июня (дата может сместиться в пределах одного дня).

Со временем становится также меньше мифов о правилах работы безвиза, и "Европейская правда" рада, что в этом помогла наша статья "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом", которую прочли более полумиллиона читателей.

Однако она не сняла всех вопросов. "Европейской правде" и дальше присылали просьбы уточнить ту или иную деталь, и многие вопросы были очень дельными – и о правилах безвиза для поездок с детьми, у которых в паспорте нет отпечатков пальцев, и о поездках без бронирования отеля, и о приглашениях к друзьям...

Мы подготовили новые подробные разъяснения, где есть ответы на большинство вопросов. Текст большой, он разбит на семь тематических блоков:

– Куда едем?

– Детский безвиз и паспорта без отпечатков

– Старые визы и "взрослые" паспорта

– Что нужно иметь при пересечении границы?

– Отели, деньги и приглашения

– Как доказать цель поездки?

– Правила безвиза – о работе и не только

В этой статье – и о правилах, и о скрытых возможностях. Читайте, делитесь и путешествуйте с удовольствием!





Куда едем?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется, так что раздел получился довольно обширным. Если вам надоест читать разъяснения по поводу экзотических направлений путешествий, можете переходить к следующему блоку – "путешествия с детьми" ;)

– Какие страны открывают для нас безвиз?

Если упрощенно (и этой информации будет достаточно почти всем путешественникам!), то речь идет о 30 странах: все государства-члены ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, а также четыре шенгенских государства за пределами Союза: Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Британия и Ирландия в свое время, при вступлении в ЕС, оставили за собой право на самостоятельную визовую политику, поэтому изначально было известно, что на них безвиз распространяться не будет. Зато "шенгенская четверка" за пределами ЕС обязалась применять пограничные правила, принятые в Брюсселе – никаких дополнительных переговоров с Швейцарией или Норвегией не потребуется.

Обратите внимание: мы договорились о безвизовом режиме не "с Шенгеном", а с Евросоюзом.

Это означает, что Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, которые не входят в Шенгенскую зону, с 11 июня также будут пускать украинцев без виз.

Полный список тридцатки следующий: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

И, в дополнение, еще немного позитива. Помимо упомянутой "тридцатки", безвизовыми станут также европейские карликовые государства (от Монако до Ватикана).

Это была простая часть. Теперь – немного специфической информации, для "маньяков" путешествий, а затем вернемся к более практическим советам.

– А можете сказать просто: в какие страны Европы украинскому туристу все еще нужна виза?

Об особом статусе британских островов мы уже писали: Великобритания и Ирландия не подпадают под миграционное законодательство ЕС, поэтому их визовая политика не изменится. Все остальные острова вокруг Европы, от курортов Средиземноморья до Гренландии (датской автономии), становятся открытыми для граждан Украины с биометрическим загранпаспортом.

Но наиболее интересна, пожалуй, континентальная Европа.

У нас есть, без сомнения, отличная новость: с 11-12 июня безвизовым становится почти весь континент, за двумя небольшими исключениями.

Вспомним, какие страны есть в Европе, кроме членов ЕС, Шенгена и "карликов"? Это – безвизовые постсоветские государства; Турция, также имеющая безвизовый режим с Украиной; и Западные Балканы, где Украина заключила договоры о безвизе со всеми государствами – от Македонии до Сербии.

Остается одна территория, которую официальный Киев не признает – это Косово, которое в свое время провозгласило независимость от Сербии. Именно она не попадает в наш перечень. Должны констатировать, что поездки в Косово даже усложнятся. Сейчас въезд разрешен обладателям шенгенской мультивизы. Пока у наших путешественников есть старые "шенгены", они могут ездить в Косово, но со временем эта возможность исчезнет у всех. Получить косовскую визу украинцам предлагают... в консульствах в Стамбуле и Тиране (Албания). Явно не самый простой путь. Договориться с косоварами о безвизе будет довольно непросто, ведь Киев не поддерживает контакты с косовской властью (поскольку не признает ее). Как и когда будет найден выход из этого тупика – пока неясно. Молдова, которая уже три года имеет безвиз с ЕС, так и не вошла в перечень безвизовых стран для Косова.

Вторая, совсем небольшая визовая территория – скала и город Гибралтар, расположенный на континенте и имеющий статус заморской территории Великобритании. Как и в Британии, здесь требуют визу от украинцев, но есть способ обойти это требование. Гражданам Украины разрешены однодневные поездки в Гибралтар, если речь идет о туре, организованном местным оператором. А значит – у тех, кто мечтает увидеть единственное в Европе место, где живут дикие обезьяны, есть такая возможность даже без визы ;)

– Что с другими заморскими территориями?

У Франции и Нидерландов с колониальных времен есть так называемые "заморские территории", расположенные далеко за пределами европейского континента, даже в южном полушарии. На них безвиз не распространяется; тем, кто решит посетить Французскую Полинезию или другие территории такого рода, стоит отдельно выяснять правила въезда.

Но здесь есть и хорошая новость: это касается лишь переходного периода. Очень скоро и эти территории станут для нас безвизовыми. Карибские территории Нидерландов уже сейчас принимают без виз граждан Молдовы, но еще не успели принять такое решение для граждан Грузии. По поводу заморских курортов Франции у нас также есть основания для оптимистических ожиданий: сейчас украинцы посещают их по "шенгену", выданному консульством Франции, поэтому стоит рассчитывать, что после безвиза Париж внесет нас в безвизовый перечень.

Также есть небольшие особенности посещения испанских анклавов в Африке, Сеуты и Мелильи, но эти города станут безвизовыми одновременно с остальной частью ЕС.

А вот с британскими заморскими территориями (включая Нормандские острова), все ясно – на них безвиз не распространяется.

Упростит ли европейский безвиз посещение других территорий в мире – азиатских или латиноамериканских? Автоматически – нет. Но – есть надежда – станет легче доступ украинцев в некоторые страны и территории из "белого шенгенского списка", то есть те, которые уже сейчас позволяют европейцам ездить к себе без виз. Станут ли проще визовые требования США, Великобритании или Канады к украинцам? На этот вопрос у нас нет однозначного ответа. Но со временем, когда украинцы докажут, что используют европейский безвиз без нарушений - это станет аргументом также на переговорах с данными странами.

Нужно лишь соблюдать правила безвиза с ЕС.





Детский безвиз и паспорта без отпечатков

– А как с детьми? Для них придется, как и раньше, получать визу? Дети же не сдают отпечатки пальцев!

Этот вопрос "Европейской правде" задают едва ли не чаще всего. Мол, детям выдают не биометрику, а "обычные заграничные паспорта", так получается, что безвиза для них не будет?

Можем успокоить: будет. А биометрику дают даже новорожденным.

Сейчас в Украине вообще не выпускают "обычные" паспорта для выезда за границу, только биометрические.

Так же, кстати, как в Молдове или в ЕС, где уже несколько лет назад отказались от паспортов без чипа.

Проверить, является ли биометрическим ваш паспорт или паспорт вашего ребенка, очень просто. На обложке биометрического документа стоит специальная отметка; если она есть – ваш паспорт дает право на безвиз.

Хотя у детей до 12 лет, которым оформляют паспорт, действительно не берут отпечатки пальцев. Считается, что в этом нет смысла – в таком возрасте рисунок пальцев еще может измениться. Но без отпечатков паспорт не перестает быть биометрическим!

И по украинскому законодательству, и согласно мировой практике биометрической информацией считают также фото, если оно записано на специальном чипе, вшитом в страницу паспорта. А фото, как известно, есть даже в паспортах младенцев. Другое дело, что по этой причине новые паспорта логичнее было бы называть "электронными", а не "биометрическими", но не нам менять терминологию:)

Кстати, из этого следует ответ еще на один вопрос, который нам иногда задают:

– Будет ли действовать безвиз для тех, кто получил новый паспорт, но не сдавал отпечатки?

Признаком биометрики являются не отпечатки, а чип.

Отсутствие отпечатков на нем – не такая уж и редкость. Даже в коллективе ЕвроПравды есть человек, у которого при оформлении паспорта не могли взять отпечатки – аппарат в отделении ГМС почему-то "не читал" его пальцы. Так же не возьмут отпечатки у человека с физическим недостатком – если пальцы отсутствуют; или, к примеру, если обе руки в гипсе (согласитесь, это же не может быть основанием для отказа в выдаче паспорта!).

В этом и других подобных случаях также будет действовать безвизовый режим. Более того, специалисты ГМС говорят, что европейский пограничник даже не будет знать, что ваша биометрика "неполная" – доступ к зоне паспортного чипа с отпечатками есть только у украинских госорганов.

– И еще, возвращаясь к "детской теме" – про фото.

Учтите, что старая система с фото ребенка, вклеенным в паспорт, отходит в прошлое – фото уже два года не вклеивают, для каждого ребенка необходимо оформлять отдельный паспорт.

А с апреля 2018 года пограничники окончательно перестанут выпускать за границу детей по родительскому паспорту, даже в соседние безвизовые страны.

– А нотариальное разрешение от отца/матери тоже не будет нужно?

Тот, кто путешествовал с ребенком, знает: сейчас на границе нужно, чтобы оба родителя ехали вместе с ребенком; иначе тот, кто не едет, должен предоставить нотариальное разрешение на поездку своего сына или дочери.

Это требование будет действовать и в дальнейшем.

Безвизовый режим не отменяет закон Ньютона:) Точно так же он не меняет требования украинских госорганов, и здесь, кстати, нет "зрады".

Норма о том, что ребенок должен выезжать за границу только с разрешения родителей, – это не украинское изобретение. Эта норма действует в очень многих странах и является стандартом в борьбе с нелегальной торговлей людьми (как бы жестко это ни звучало).

И самое главное: она совсем не связана с правилами въезда в ЕС. На шенгенской границе ваша справка никого не будет интересовать; ее проверяют при выезде из Украины. А потому никаких изменений здесь не произойдет.

А вот оформлять паспорт для ребенка может один из родителей, присутствие двух не является необходимым. О документах, необходимых для оформления – в следующем ответе.

– Ребенку почти 14 (или почти 16) лет. Лучше делать паспорт до того или после?

Это очень важный вопрос, у многих возникают проблемы с оформлением.

Для детей разного возраста есть различия в оформлении паспорта. До 12 лет дети не сдают отпечатков, но "качество" паспорта не меняется, он дает право на безвиз. Для оформления паспорта требуется свидетельство о рождении ребенка.

А вот с 14 лет все меняется: с этого возраста заграничный паспорт выдадут только тем детям, кто уже получил Id-карту (аналог внутреннего паспорта), без нее документы не примут; на оформление Id требуется около 20 дней. Срочно получить заграничный паспорт в этот период невозможно.

Так что если ребенку может понадобиться поехать за границу сразу после наступления 14-летия – позаботьтесь об этом заранее, оформите паспорт до этой даты.

С 16-летием ситуация другая, в этом возрасте оформлять паспорт становится легче, а его "качество" – выше. Во-первых, подросток имеет право идти за паспортом сам, без родителей. Во-вторых, с 16 лет выдается паспорт, срок действия которого – 10 лет. До этого дети получают лишь 4-летние паспорта.





Визы и "взрослые" паспорта

– Для меня не проблема получить визу; я могу пойти за ней с биометрическим паспортом?

Нет, у вас просто не примут документы.

Наши соседи из Молдовы прошли точно такой же путь; у них также распространялись слухи, мол, "безвиз ничего не дает", "с визой в паспорте через границу пустят, а без визы – как сложится". Сейчас в Молдове знают, что это – миф, а вот в первые месяцы немало людей пытались подать документы на визу "для уверенности". Особенно те, у кого есть право на бесплатное оформление визы.

Тогда в ЕС приняли решение: все посольства обязали отказывать в приеме биометрических паспортов на оформление "шенгена". В Украине будет принято точно такое же решение, говорят источники "Европейской правды".

– Что делать тем, у кого есть старый паспорт и виза?

Мы уже не раз давали ответ на этот вопрос, но повторим: для тех, кто не хочет менять паспорт, не будет никаких изменений. Действующие визы останутся в силе, а когда их действие закончится – вы снова можете подаваться на "шенген", если ваш паспорт не биометрический. Хотя массовым оформления виз не будет, ведь заказать биометрический паспорт – легче и обычно дешевле, чем новый "шенген", а никаких преимуществ наличие визы вам не дает.

Вы также имеете право оформить новый биометрический паспорт, оставив старый у себя. Об этом необходимо сообщить при оформлении паспорта, объяснив такую необходимость.





Что нужно иметь при пересечении границы?

– Откуда можно въехать в ЕС без визы, только из Украины?

Безвизовый режим будет действовать для всех обладателей украинских биометрических паспортов для выезда за границу. Если в вашем паспорте есть такая отметка – он биометрический.

Неважно, откуда вы въезжаете в ЕС – из Украины, из Турции, из Африки или из Америки – вам не потребуется виза для пересечения границы.

Точку въезда вы выбираете сами. Нет проблемы в том, чтобы заезжать через Польшу, если планируете останавливаться в Германии, и наоборот.

И, конечно же, безвиз дает возможность въезжать в ЕС много раз. Главное – не превысить норму 90/180 дней (о ней ниже).

– Неужели в Шенгене теперь не будут отказывать во въезде украинцам?

Конечно же, отказы будут. Безвизовый режим не гарантирует право въезда в ЕС, так же, как и виза в паспорте не давала таких гарантий. Ежегодно на границе "разворачивали" несколько тысяч украинцев; в том числе тех, кто ехал с "шенгенами".

Но теперь у пограничника будет меньше оснований не пустить туриста в ЕС.

До сих пор нередко отказывали во въезде, когда пограничник выяснял, что виза оформлена на фиктивные документы – к примеру, человек получил польский "шенген", потому что "так проще", а на самом деле запланировала путешествие в Италию или Испанию. При безвизовом режиме эта проблема снимается.

Да, мы тоже слышали "страшилки" о том, что теперь многих будут заворачивать на границе, но у них мало общего с реальностью.

Самым ярким доказательством того, что опасность проверок на границе преувеличена, служит опыт Грузии, для которой безвиз начал действовать полтора месяца назад. За первый месяц безвиза во въезде в Шенгенскую зону отказали лишь 26 грузинам из 11 700! Уровень отказов – 0,2%. Для сравнения: в прошлом году грузины только в консульствах получали 12% отказов, плюс к этому – отказы на границе тем, у кого была виза.

Для Украины статистика будет другой. Прежде всего, потому, что у нас есть сухопутные границы с четырьмя странами ЕС. Но общая тенденция сохраняется: количество отказов на границе будет меньше уровня отказов в консульствах, это можно утверждать уже сейчас.

Еще одна деталь: если раньше была важна визовая история, то сейчас ее роль будет играть история поездок. К человеку с несколькими пересечениями границы разных стран вопросов почти не возникает. "Группа риска" – те, кто едет с пустым паспортом, но уже после первой поездки паспорт перестает быть пустым ;)

– Как доказать, что я – честный путешественник?

Есть две ключевые рекомендации:

1) быть спокойным;

2) быть искренним.

Вы должны быть готовы спокойно и убедительно объяснить пограничнику, куда едете, как надолго, с какой целью, как будете передвигаться и когда выедете из Шенгенской зоны или с территории Евросоюза. "Запрещенных" вариантов туристического отдыха не существует, поэтому лучше говорить правду – вы точно сможете ее обосновать.

В предыдущей статье о безвизе мы уже перечислили различные варианты документов, которые может спросить европейский пограничник. При желании можете освежить список в памяти, хотя согласны, что он не дает ответов на все вопросы.

Напомним, при пересечении границы с биометрическим паспортом нужно быть готовым: 1) объяснить и обосновать цель визита; 2) доказать финансовую состоятельность. Разберем самые распространенные вопросы относительно этих пунктов.





Отели, деньги и приглашения

– Сколько денег нужно иметь для поездки?

В народе распространено мнение, что на границе нужно предъявить наличные в размере 50 евро на человека в день; это в принципе некорректно.

Во-первых, наличные никто не требует – на Западе вообще не принято носить большую сумму наличных средств. Главное платежное средство – банковские карты, но на них надо иметь деньги или кредитный лимит.

Во-вторых, обычно дневная норма отличается от 50 евро – порой больше, порой меньше. На сайте Еврокомиссии есть перечень ориентировочных сумм для расчета стоимости пребывания; именно на них будет ссылаться пограничник в случае спора.

Этот перечень не полный и не подробный; к примеру, во Франции уменьшенная сумма (32,5 евро в день) касается тех, кто забронировал "бюджетное жилье". Да и эти цифры не являются окончательными. К примеру, если вы способны аргументированно доказать, что у вас забронировано и оплачено проживание с полным пансионом, то ваши расходы будут меньше индикативных; то же – если на выходе из аэропорта вас могут ждать родственники, которые будут финансировать ваше пребывание.

В конце концов, на практике проверка имеющихся средств проводится довольно редко.

Так, среди 26 грузин, которых не пустили в ЕС за месяц безвиза, нет ни одного, кому отказали именно из-за недостатка денег.

Однако для уверенности в том, что вы спокойно пересечете границу, советуем иметь на карте или наличными средства в сумме, указанной в этой таблице. В случае поездки наземным транспортом или самолетом с пересадкой пограничник, как правило, исходит из нормы своей страны, а не той, где вы планируете остановиться.

– Как доказать, что у меня есть деньги на карте?

Пограничный кодекс ЕС не дает однозначного ответа на этот вопрос, оставив выбор способа доказывания за самим путешественником. По опыту, обычно достаточно лишь показать карты и сказать, что планируете ими пользоваться.

Если же пограничник будет настаивать и у вас нет всей суммы наличными, у вас остаются варианты: чек из банкомата на пограничном пункте (если банк дает возможность просмотреть баланс), смс-банкинг, интернет-банкинг и так далее (с телефонным банкингом будет сложно из-за языкового барьера, но этот способ также возможен).

Если есть желание – можете взять чек в банкомате еще перед отъездом из Украины, но гарантируем, что после нескольких поездок вы бросите эту бесполезную привычку ;) Но самое главное: наличие чека, справки из банка или иного бумажного подтверждения не является требованием: вам не могут отказать во въезде в ЕС только из-за отсутствия бумажки, если вы готовы доказать наличие средств другим способом.

И тем более – забудьте о справках с работы, выписках о движении средств на счету и других бумагах, которые приходилось собирать для подачи на визу в консульство.

На границе они никого не будут интересовать.

– Как доказать цель поездки?

Обычно на границе спрашивают обратный билет и цель поездки, бывает достаточно просто назвать ее. Однако у тех, кто путешествует с пустым паспортом, почти наверняка попросят уточняющие документы. Распечатанного бронирования отелей (или записанного в телефоне/планшете) всегда достаточно, но безвиз открывает перед нами значительно более широкие возможности.

Теперь отель необязателен.

Поездка к родственникам или ночевка в кемпинге – все это является легитимной целью поездки.

Главное – отвечать честно и уверенно.

Планируете взять авто и ехать куда глаза глядят, чтобы остановиться в городе M или N, куда успеете? Это тоже возможно, но вы должны знать свой маршрут, что хотите посмотреть, где будете брать авто, какие есть варианты отелей и т.п. И очевидно, такая поездка предполагает, что у вас есть большой опыт путешествий: никто не поверит, что новичок решил путешествовать таким образом.

У вас с собой палатка и вы планируете пойти в поход по Альпам? Конечно, тогда вам не нужна бронь отеля, но вы должны в деталях знать маршрут похода, знать, где останавливаетесь (а в некоторых местностях это разрешено только в кемпингах).

Едете на один день на шопинг и уже вечером вернетесь домой? Тогда бронь отеля вообще лишена смысла; объясните только, как и когда возвращаетесь в Украину.

Едете к друзьям или родственникам? Прекрасно, возьмите из дома бумажку, на которой записаны их имена, адрес, телефон, и предупредите, чтобы они были на связи на тот случай, если пограничник решит позвонить. А еще лучше – пусть они пришлют эту информацию по электронной почте, а вы – распечатайте письмо и сохраните его в телефоне.

А про официальные "визовые" приглашения, заверенные печатями местной власти, забудьте. Нет нужды на них тратиться.

Единственный случай, когда стоит оформить официально заверенное приглашение – если в нем хозяева подтверждают финансирование поездки, а у гостя не будет с собой денег, и к тому же он не говорит ни по-английски, ни на языке страны назначения. Тогда путешественник просто даст пограничнику этот документ, данные хозяев и обратный билет и избежит необходимости давать дополнительные объяснения.

– Нужен ли страховой полис?

Порой "Европейской правде" делают замечания: мол, мы не указали среди обязательных документов полис страхования.

Это не ошибка: страхование действительно не является обязательным (хотя при визовом режиме этот документ был среди обязательных). В пограничном кодексе ЕС вообще нет упоминания о страховке; соответственно, из-за ее отсутствия вам не могут отказать во въезде.

В то же время мы советуем лишний раз не экономить и застраховаться перед поездкой. Страховка на короткий период стоит недорого, а вот лечение за границей – очень недешевое. К тому же, в конфликтных случаях при отсутствии страхования пограничник может тщательнее проверять соответствие финансовым требованиям.

А вот если вы путешествуете на автомобиле, то вам точно придется купить страховой полис. Без страхования гражданской ответственности, так называемой "зеленой карты", автомобиль не пустят на территорию ЕС. Обычно этот полис можно купить на границе.





Правила безвиза – о работе и не только

Об этом уже говорилось, но мы не перестаем повторять два главных правила безвиза:

1) Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

2) Путешествуя без визы, вы не имеете права на оплачиваемую работу на территории ЕС. Для этого, как и раньше, нужна виза.

Оба этих правила действовали также при визовом режиме; их нарушение грозит депортацией и запретом въезда в ЕС.

– Что означает правило 90/180?

Правило 90/180 может показаться сложноватым: путешественник не должен находиться в Шенгене более 90 дней в течение любого периода в 180 дней.

Для тех, кто сомневается, не превысил ли он эту норму, на сайте Еврокомиссии есть специальная форма – так называемый "шенгенский калькулятор". В сети также несложно найти калькуляторы с более удобным интерфейсом, в частности, на украинском языке.

– У меня знакомые живут в ЕС дольше 90 дней. Есть исключения?

Чтобы остаться в Евросоюзе на более длительный период, вам нужна "длинная" национальная виза (например, рабочая или студенческая) или вид на жительство.

К слову, после завершения визы и имея на руках действующий биометрический паспорт, вы можете остаться в ЕС еще на 90 дней, когда работа или учеба закончится – срок пребывания по национальной визе не учитывается в правиле 90/180.

Есть также еще один экзотический способ остаться в ЕС на долгий период – путешествуя между странами. Несмотря на то, что безвизовый режим будет работать также в четырех странах ЕС, не входящих в Шенгенскую зону – в Болгарии, Румынии, Хорватии и на Кипре, при подсчете "шенгенского" периода в 90 дней они не учитываются. То есть вы можете пробыть 90 дней в Болгарии, потом 90 дней в Румынии, оттуда поехать на 90 дней в Шенген – и это не будет нарушением, даже если все это время вы не будете заезжать в Украину.

– Любая работа запрещена, или есть исключения?

Те, кто въехал в ЕС без визы, не имеют права на оплачиваемую работу. Это правило касается также сезонной работы, которая формально укладывается в разрешенные 90 дней пребывания в Шенгене.

Однако вы имеете право легально устроиться волонтером – выполнять работу без оплаты, но с предоставлением питания и жилья. В ЕС есть немало таких возможностей для молодежи, желающей путешествовать по миру.

Но если вы получите за работу хотя бы символическую плату – превратитесь в нарушителя миграционного законодательства.

Важный момент: бизнес-поездки и командировки, за которые платит украинский работодатель, не считаются "работой в ЕС" и являются законным поводом для безвизовых поездок.

Также у вас есть полное право поехать в ЕС, чтобы договориться о трудоустройстве. А дальше – возвращаетесь в Украину, получаете рабочую визу и едете работать легально. В конце концов, это в ваших же интересах: легальные работники не рискуют попасть под депортацию и запрет на въезд, да еще и получают больше, чем "нелегалы" на точно такой же должности.

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Спасибо, что дочитали нашу статью до конца:) Надеемся, что советы пригодятся. Поделитесь ими с друзьями, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы безвизовый режим работал по правилам и в ЕС не возникало даже мысли о пересмотре визовых требований для украинцев.

Если у вас есть дополнительные вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье, а также читайте актуальные новости о безвизе на нашей facebook-странице.