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Северная Корея допускает возможность диалога с США

Суббота, 13 мая 2017, 12:36
Версия для печати Комментарии

Северная Корея готова к диалогу с США, если будут достигнуты соответствующие условия.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщения южнокорейских СМИ.

Чхве Сон-хи, чиновница МИД Северной Кореи, ответственная за отношения с США, провела в Норвегии встреча с бывшими представителями американской администрации. По ее словам, двухсторонние разговоры между Вашингтоном и Пхеньяном рассматриваются.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что имеет желание решить северокорейскую кризис, однако возможен и масштабный конфликт.

В течение последних недель КНДР увеличила частоту испытаний баллистических ракет, демонстрируя собственную силу.

США ответили направлением в регион военных кораблей для установки в Южной Корее системы ПРО.

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