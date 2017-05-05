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Северная Корея обвинила ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына

Пятница, 05 мая 2017, 12:54
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КНДР обвинила ЦРУ и Южную Корею в попытке убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына и объявляет о начале антитеррористической атаки против разведывательных служб США и Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Министерство государственной безопасности Северной Кореи утверждает, что террористическая группа, поддерживаемая ЦРУ и спецслужбами Южной Кореи, проникла в КНДР, чтобы организовать нападение на северокорейского лидера Ким Чен Ына с использованием биохимических веществ.

"Мы будем выискивать и безжалостно уничтожать всех до последнего террористов из ЦРУ и Национальной разведки Южной Кореи", - заявили в Министерстве государственной безопасности Северной Кореи.

Также в КНДР объявили, что с этого момента запускают антитеррористическую операцию, направленную против спецслужб США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в Международном агентстве по атомной энергии обеспокоены развитием ядерной программы КНДР.

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