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Макрон официально стал президентом Франции

Воскресенье, 14 мая 2017, 12:33
Обновлено
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В Елисейском дворце сегодня, 14 мая, прошла торжественная церемония передачи президентских полномочий новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает Le Figaro.fr.

В начале церемонии Макрон провел встречу с президентом Франции Франсуа Олландом, который сегодня покидает свой пост. В ходе встречи Олланд передал новому лидеру страны контроль над ядерными силами и ввел в курс текущих дел.

 
 

После этого Олланд покинул Елисейский дворец.

Как сообщает Le Figaro, по традиции новому президенту также был предоставлен степень Великого магистра Ордена почетного легиона.

 

Далее председатель Конституционного совета Франции официально объявил его президентом Франции, после чего Макрон произнес свою первую речь в новой должности.

Во время речи Макрон заявил о необходимости восстановить и возродить Европу.

 

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции.

За Макрона проголосовали более 20,7 млн избирателей. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали свыше 10,6 млн.

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