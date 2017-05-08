Макрон вступит в должность президента Франции 14 мая

Понедельник, 08 мая 2017, 13:12

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон примет присягу и вступит в должность в воскресенье, 14 мая.

Об этом заявил действующий глава государства Франсуа Олланд, сообщает AFP.

Полномочия Олланда, который был избран 15 мая 2012 года, заканчиваются 14 мая в полночь. В тот же день новый президент вступит в должность.

Результаты голосования второго тура президентских выборов официально объявят в среду, 10 мая.

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 66,10% голосов. Его соперница, кандидат от ультраправых Марин Ле Пен получила 33,90% голосов избирателей.