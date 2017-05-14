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В НАТО назвали последнее испытание ракеты КНДР провокацией

Воскресенье, 14 мая 2017, 17:19
Версия для печати Комментарии

В НАТО заявили, что тестовый запуск баллистической ракеты КНДР является новым грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, и представляет угрозу для международного мира и безопасности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Именно сейчас время, когда нужна деэскалация, а не провокация.

Северная Корея должна выполнить свои международные обязательства, прекратить все виды деятельности, связанные с ракетными и ядерными программами, отказаться от всех существующих программ создания оружия массового уничтожения полностью и необратимо, и вступить в настоящий диалог с международным сообществом", - говорится в заявлении НАТО.

Напомним, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

Источники в американском правительстве сообщили, что ракета Северной Кореи, которая была запущена 13 мая из западного района Кусон, упала на расстоянии приблизительно 100 км (60 миль) от российского Владивостока.

Однако по информации Минобороны России, ракета КНДР упала на расстоянии около 500 км от территории России и не несла никакой опасности для территории России.

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