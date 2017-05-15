Климкин объяснил значение нового формата ассоциации с ЕС

Понедельник, 15 мая 2017, 13:46

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Украина заслуживает усиленного варианта ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает УНИАН.

"Я имею в виду, что страны, которые выполняют Соглашение об ассоциации, будут постепенно идти к стандартам Европейского союза во всех сферах, привлекаться к политике Европейского союза. И это касается не только экономики, это касается не только энергетики, это касается не только транспорта, это касается также гуманитарной сферы, это касается науки. Постепенно мы должны освоить все те направления, которые есть", - заявил Климкин.

"Во всех направлениях мы должны постепенно, но очень сконцентрированно и системно продвигаться к Европейскому союзу. Вот именно это я имею в виду", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, Киев официально предлагает Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией.