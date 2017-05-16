Найти
АКТУАЛЬНО

Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию – Washington Post

Порошенко хочет вступления Украины в Шенгенскую зону

Экспорт в ЕС в I квартале вырос на 24,5%

Уже почти 70% британцев поддерживают Brexit – опрос

Президент Франции официально определил нового премьер-министра

Послы G7 обеспокоены законопроектом, который представляет угрозу НАБУ




В Белом доме отрицают разглашение Трампом секретной информации

Вторник, 16 мая 2017, 08:58
Версия для печати Комментарии

Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, что информация СМИ о том, что президент Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является неправдивой.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Эти сообщения ложные. Президент обсуждал только общие угрозы, перед которыми оказались обе страны", - сказала она.

Советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер также возразил раскрытие секретной информации.

"Источники разведывательной информации или методы разведки не обсуждались ни разу, президент не раскрыл деталей военных операции, о которых раньше было бы неизвестно. Я был в комнате. Этого не произошло", - сказал он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов.

"Во время этого обмена мнениями рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы или военные операции", - уточнил Тиллерсон.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился сверхсекретной информацией.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:22
Глава МИД Польши: РФ не выполняет Минские соглашения, санкции нужно сохранить
08:58
В Белом доме отрицают разглашение Трампом секретной информации
08:49
Порошенко собирается в Берлин на переговоры с Меркель
08:40
Меркель и Макрон обещают предоставить новой динамики реформированию ЕС
08:29
Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию – Washington Post
08:09
Порошенко хочет вступления Украины в Шенгенскую зону
19:52
США обвинили режим Асада в массовых казнях заключенных
19:12
Экономика Греции вернулась в рецессию
18:48
Экспорт в ЕС в I квартале вырос на 24,5%
18:28
101-летний ветеран Второй мировой установил парашютный рекорд
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Егор Бойченко, адвокат, для Европейской правды

С деньгами в Европу: штрафы и ограничения на ввоз налички в ЕС

Имейте в виду, что французские таможенники, обнаружив при вас значительную сумму, не поленятся дополнительно пересчитать в евро, по официальному курсу, всю имеющуюся наличность, и если общая сумма превысит 10 000 евро, у вас могут быть неприятности...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Мирный план ЕС или торговля суверенитетом? Чем грозит новый кризис в Косове

Отставка косовского правительства может создать угрозу мирному урегулированию на Балканах. Европейские политики продолжают настаивать на продолжении переговоров с Сербией и Черногорией. Но, кажется, у самой Европы – и не только – есть по этому поводу большие сомнения.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  