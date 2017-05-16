В Белом доме отрицают разглашение Трампом секретной информации

Вторник, 16 мая 2017, 08:58

Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, что информация СМИ о том, что президент Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является неправдивой.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Эти сообщения ложные. Президент обсуждал только общие угрозы, перед которыми оказались обе страны", - сказала она.

Советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер также возразил раскрытие секретной информации.

"Источники разведывательной информации или методы разведки не обсуждались ни разу, президент не раскрыл деталей военных операции, о которых раньше было бы неизвестно. Я был в комнате. Этого не произошло", - сказал он.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов.

"Во время этого обмена мнениями рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы или военные операции", - уточнил Тиллерсон.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился сверхсекретной информацией.