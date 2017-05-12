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Трамп встретился с Лавровым по просьбе Путина

Пятница, 12 мая 2017, 08:33
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Президент США Дональд Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по просьбе президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Politico.

"Такой дружественный визит в Белом доме - фотографии, на которых президент (Трамп. - Ред.) беседует с Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком, были опубликованы МИД России, хотя американской прессе не позволили освещать визит, - состоялся по просьбе Путина, сделанной во время последнего телефонного разговора с Трампом", - отмечает издание.

"Он решил принять его, потому что Путин попросил", - сказал пресс-секретарь Белого дома о встрече Трампа с Лавровым.

"Путин конкретно просил об этом во время телефонного разговора, когда они в последний раз говорили", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Белый дом не ожидал, что российское правительство позволит своему государственному информагентству публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что 10 мая в Белом доме состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

В тот же день президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил с ним дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Через некоторое время Трамп, после проведенных встреч с главами МИД Украины и РФ Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым, рассказал об этих событиях в своем Twitter, сделав одно сообщение.

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