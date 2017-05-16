В РФ назвали передачу Трампом секретных данных Лаврову выдуманной сенсацией

Вторник, 16 мая 2017, 13:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о передаче президентом США Дональдом Трампом секретных данных главе МИД Сергею Лаврову является вымышленной сенсацией, распространенной американскими СМИ.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо - последнее время это уже не только вредно, но и опасно", - написала она.

Захарова напомнила, что еще 11 мая предупреждала о том, что "американские СМИ, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа".

Ранее издание Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился сверхсекретной информацией.

Впоследствии первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, что информация СМИ о том, что президент Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является неправдивой.