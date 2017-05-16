Представительство ЕС призывает Раду отклонить поправки, что могут убить систему ProZorro

Вторник, 16 мая 2017, 16:46

Изменения в законопроект №2126a об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины не отвечают стандартам ЕС и ослабят антикоррупционные усилия.

Об этом представительство ЕС в Украине сообщило в своем Twitter.

"Мы крайне обеспокоены последними предложениями об изменениях электронной системы публичных закупок. Проект ProZorro стал большим успехом.

Изменения в законопроект 2126a не соответствуют стандартам ЕС и ослабят антикоррупционные усилия. Надеемся, что Совет отклонит их", - говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

1/2 Ми вкрай стурбовані останніми пропозиціями щодо змін до електронної системи публічних закупівель. Проект ProZorro став великим успіхом. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

2/2 Зміну до законопроекту 2126a не відповідають стандартам ЄС + послаблять анти-коррупційні зусилля. Сподіваємося, що Рада їх відхилить. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

В частности, речь идет о поправках (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143), которыми еще в феврале депутат от "Відродження" Виктор Бондарь пытался убить систему публичных электронных закупок ProZorro через поправки в законопроект о доверительных услугах.

Сегодня заместитель министра сообщил, что "сам законопроект 2126а "О кибербезопасности" нужен, его нельзя торпедировать только потому, что кто-то решил паровозиком добавить в него схематоз. Есть договоренность, что он будет поставлен сегодня в зале, но без этих правок (50, 51, 69, 81, 82, 92, 142, 143, 173, а также 122, что уже было предварительно отклонено комитетом!)".