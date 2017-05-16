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Представництво ЄС закликає Раду відхилити поправки, що можуть вбити систему ProZorro

Вівторок, 16 травня 2017, 16:46
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Зміни до законопроекту №2126a про основні засади забезпечення кібербезпеки України не відповідають стандартам ЄС та послаблять антикорупційні зусилля.

Про це Представництво ЄС в Україні повідомило у своєму Twitter.

"Ми вкрай стурбовані останніми пропозиціями щодо змін до електронної системи публічних закупівель. Проект ProZorro став великим успіхом.

Зміни до законопроекту 2126a не відповідають стандартам ЄС та послаблять антикорупційні зусилля. Сподіваємося, що Рада їх відхилить", - йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що поправки у законопроект "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документі, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro".

Зокрема йдеться про поправки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143), якими ще у лютому депутат від "Відродження" Віктор Бондар намагався вбити систему публічних електронних закупівель ProZorro через поправки в законопроект про довірчі послуги.

Сьогодні заступник міністра повідомив, що "сам законопроект 2126а "Про кібербезпеку" потрібен, його не можна торпедувати тільки тому, що хтось вирішив паровозиком додати в нього схєматоз. Є домовленість, що він буде поставлений сьогодні в залі, але БЕЗ цих правок (50, 51, 69, 81, 82, 92, 142, 143, 173, а також 122, який вже було попередньо відхилено комітетом!)".

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