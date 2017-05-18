На Таймс-сквер автомобиль врезался в прохожих, есть погибший и много раненых

Четверг, 18 мая 2017, 19:26

фото, оновлено

Автомобиль на большой скорости врезался в прохожих на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, по меньшей мере 19 человек ранены, подтверждена гибель одного человека.

Об этом сообщает Reuters.

Автомобиль, по словам свидетелей, ехал против транспортного движения, а затем выехал на тротуар и начал въезжать в прохожих.

фото из твиттера @gb__

фото - Reuters

Автомобиль, по словам свидетелей, будто ехал против транспортного движения, а затем выехал на тротуар и начал въезжать в прохожих.

Телеканал CBS, ссылаясь на данные нью-йоркской полиции говорит, инцидент не связан с терроризмом.

Также CBS сообщает, что раненых - 20 и есть один погибший. В пожарном департаменте Нью-Йорка официально подтвердили смерть одного и ранения 19 человек.

По данным Daily mail, водителем был 26-летний житель Бронкса, который уже имел проблемы с полицией из-за вождения в нетрезвом состоянии. Утверждается, что в этот раз он также был "визуально нетрезв".