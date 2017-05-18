На Таймс-Сквер автомобіль в'їхав у перехожих, є загиблий та багато поранених

Четвер, 18 травня 2017, 19:26

фото, оновлено

Автомобіль на шаленій швидкості врізався в перехожих на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, щонайменше 19 людей поранені, підтверджена загибель принаймні однієї людини.

Про це повідомля Reuters.

Автомобіль, за словами свідків, їхав проти транспортного руху, а потім виїхав на тротуар і почав в'їжджати у перехожих. Початково повідомлалося про 10 постраждалих, у подальших повідомленнях їх кількість зросла

фото з твіттера @gb__

фото - Reuters

Телеканал CBS, посилаючись на дані нью-йоркської поліції каже, інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Також CBS повідомляє, що поранених 20 та є один загиблий. Однак у пожежному департаменті Нью-Йорка офіційно підтвердили смерть однієї людини та поранення 19 осіб.

За даними Daily mail, водієм був 26-річний мешканець Бронкса, який вже мав проблеми з поліцією через водіння в нетверезому стані. Стверджується, що цього разу він також був "візуально нетверезим".