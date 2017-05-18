Знайти
АКТУАЛЬНО

На Таймс-Сквер автомобіль в'їхав у перехожих, є загиблий та багато поранених

Партія Макрона лідирує перед парламентськими виборами – опитування

Reuters: штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком

Опубліковано карту грошових вимог ЄС для українських подорожуючих

Єврокомісія оштрафувала Facebook на $120 млн за обман при купівлі WhatsApp

Держдеп: блокування російских сайтів є проблемою для свободи слова




На Таймс-Сквер автомобіль в'їхав у перехожих, є загиблий та багато поранених

Четвер, 18 травня 2017, 19:26
фото, оновлено
Версія для друку Коментарі

Автомобіль на шаленій швидкості врізався в перехожих на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, щонайменше 19 людей поранені, підтверджена загибель принаймні однієї людини.

Про це повідомля Reuters

Автомобіль, за словами свідків, їхав проти транспортного руху, а потім виїхав на тротуар і почав в'їжджати у перехожих. Початково повідомлалося про 10 постраждалих, у подальших повідомленнях їх кількість зросла

 фото з твіттера @gb__
фото - Reuters 

Телеканал CBS, посилаючись на дані нью-йоркської поліції каже, інцидент не пов'язаний з тероризмом. 

Також CBS повідомляє, що поранених 20 та є один загиблий.  Однак у пожежному департаменті Нью-Йорка офіційно підтвердили смерть однієї людини та поранення 19 осіб. 

За даними Daily mail, водієм був 26-річний мешканець Бронкса, який вже мав проблеми з поліцією через водіння в нетверезому стані. Стверджується, що цього разу він також був "візуально нетверезим".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:26
фото, оновлено
На Таймс-Сквер автомобіль в'їхав у перехожих, є загиблий та багато поранених
19:11
ЄП засудив будівництво єврейських поселень на палестинських територіях
18:29
Туреччина не буде скасовувати надзвичайний стан найближчим часом – Ердоган
17:52
У Молдові ліберали ініціюють референдум про відставку Додона
17:28
Іран назвав ворожими нові санкції США через ракетну програму
17:15
«Європейська правда» опублікувала правила безвізового режиму для дітей та підлітків
17:01
У сирійській провінції Хама внаслідок атаки ІДІЛ загинули 50 осіб
16:30
Європарламент підтримав зняття геоблокування для фільмів і музики в інтернеті
16:13
Розвідка США: ІДІЛ створює підрозділ експертів з хімзброї у своїй новій "столиці"
15:50
Більшість постраждалих у ДТП в Туреччині українців виписали з лікарні
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Дитячий безвіз та закордонний паспорт: деталі та підводні камені сімейних поїздок до ЄС

Як оформити "правильний" закордонний паспорт для дитини? Чому є ті, кому відмовилися видавати "біометрику"? Які документи потрібні дитині для оформлення паспорта та для перетину кордону? Що потрібно для навчання в ЄС? Ми підготували для вас детальні відповіді на ці запитання...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Свобода слова чи безпека: як розділилася Європа щодо заборони соцмереж та "Яндексу"

"Порошенко має невідкладно скасувати рішення про заборону". "Це – неприйнятна атака на свободу слова і свободу інформації", – йдеться в заявах. Діаметрально протилежна позиція пролунала зі штаб-квартири НАТО... Протестів на адресу Києва, схоже, чекати не варто...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  