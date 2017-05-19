ДТП на Таймс-Сквер: водитель говорит, что перед наездом слышал голоса

Пятница, 19 мая 2017, 11:51

Мужчина, который спровоцировал автомобильную аварию в центре Манхэттена в Нью-Йорке, перед наездом на пешеходов "слышал голоса" и после инцидента заявил о желании умереть.

Об этом сообщает The Associated Press.

Двое сотрудников правоохранительных органов рассказали, что водитель Ричард Рохас, обвиняемый в наезде на пешеходов на Таймс-Сквер, говорит, что слышал голоса и ждал смерти.

Сообщается, что Рохас был взят под стражу в четверг после наезда на толпу, в результате чего погиб подросток и еще 23 человека пострадали.

По словам правоохранителей, проведенный тест на алкоголь показал негативные результаты, однако тесты на наркотики еще не завершены.

Кроме того, в полиции сообщили, что 26-летний ветеран военно-морского флота США был задержан на прошлой неделе после того, как он угрожал ножом нотариусу, которого обвинял в краже его личности.

Один чиновник также рассказал, что Рохас во время предварительного задержания рассказывал, что за ним следят неизвестные.

Напомним, накануне автомобиль на бешеной скорости врезался в прохожих на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек, еще 23 человека пострадали. Инцидент не считают связанным с терроризмом.