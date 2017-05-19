ЕС настаивает на избрании высококвалифицированного и независимого аудитора НАБУ

Пятница, 19 мая 2017, 11:55

Посол ЕС Хюг Мингарелли подчеркнул необходимость назначения наиболее квалифицированного и независимого кандидата на пост аудитора НАБУ.

Представительство ЕС в Украине приводит слова посла на своей странице в Twitter.

"Скоро Кабмин будет принимать важное решение относительно аудита НАБУ. Ожидаем, что будет выбран наиболее квалифицированный и независимый кандидат", - заявил Мингарелли.

1/2 Мінґареллі: Скоро @Kabmin_UA прийматиме важливе рішення щодо аудиту #НАБУ. Очікуємо, що буде обрано найбільш кваліфік. і незал.кандидата — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 травня 2017 р.

"Важно, чтобы рекомендации международного сообщества были приняты во внимание во время процесса избрания", - добавил посол.

2/2 Мінґареллі: важливо, щоб рекомендації міжнародної спільноти було взято до уваги під час процесу обрання. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 травня 2017 р.

Как известно, Кабмин 19 марта начал отбор своего аудитора для НАБУ.

21 марта Верховная рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро. Раде предлагались кандидатуры Роберта Сторча и Найджела Брауна.

В повторном конкурсе на должность аудитора НАБУ от Верховной рады претендуют 10 человек.

По закону, НАБУ должны проверять три аудитора: от ВР, президента и Кабмина.