Найти
АКТУАЛЬНО

Шведская прокуратура прекращает расследование в отношении основателя Wikileaks

ЕС настаивает на избрании высококвалифицированного и независимого аудитора НАБУ

В Бундестаге пройдут дебаты об исторической ответственности Германии перед Украиной

Сенат Канады ратифицировал соглашение о ЗСТ с Украиной

Госдеп не критиковал запрет российских сайтов, заявление не было официальным

На Таймс-сквер автомобиль врезался в прохожих, есть погибший и много раненых




ЕС настаивает на избрании высококвалифицированного и независимого аудитора НАБУ

Пятница, 19 мая 2017, 11:55
Версия для печати Комментарии

Посол ЕС Хюг Мингарелли подчеркнул необходимость назначения наиболее квалифицированного и независимого кандидата на пост аудитора НАБУ.

Представительство ЕС в Украине приводит слова посла на своей странице в Twitter.

"Скоро Кабмин будет принимать важное решение относительно аудита НАБУ. Ожидаем, что будет выбран наиболее квалифицированный и независимый кандидат", - заявил Мингарелли.

"Важно, чтобы рекомендации международного сообщества были приняты во внимание во время процесса избрания", - добавил посол.

Как известно, Кабмин 19 марта начал отбор своего аудитора для НАБУ.

21 марта Верховная рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро. Раде предлагались кандидатуры Роберта Сторча и Найджела Брауна.

В повторном конкурсе на должность аудитора НАБУ от Верховной рады претендуют 10 человек.

По закону, НАБУ должны проверять три аудитора: от ВР, президента и Кабмина.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:57
Россия определилась с тем, кто заменит посла, которого убили в Турции
12:31
Шведская прокуратура прекращает расследование в отношении основателя Wikileaks
12:20
Польша отправляет в Румынию 220 солдат
11:55
ЕС настаивает на избрании высококвалифицированного и независимого аудитора НАБУ
11:51
ДТП на Таймс-Сквер: водитель говорит, что перед наездом слышал голоса
11:34
Во дворе посольства Беларуси в Вильнюсе взорвался неустановленный предмет
11:25
Британии нужно больше мигрантов, чтобы избежать катастрофы из-за Brexit
11:15
В Бундестаге пройдут дебаты об исторической ответственности Германии перед Украиной
10:59
Эрдоган: Турция не будет участвовать в наступлении на Ракку из-за курдов
10:32
Глава Минобороны Швеции назвал РФ главным вызовом безопасности в Европе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Константинов, для Европейской правды

Китай меняет внешнюю стратегию: что изменит проект "Один пояс, один путь"

Китайские инвестиции в страны, присоединившиеся к инициативе "Один пояс, один путь", составили около $50 млрд. В ближайшие годы эта сумма может вырасти втрое. Но наиболее важно то, что для реализации проекта Китаю придется пересмотреть принципы своей внешней политики.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Детский безвиз и загранпаспорт: детали и подводные камни семейных поездок в ЕС

Как оформить "правильный" загранпаспорт для ребенка? Почему есть те, кому отказали в выдаче "биометрики"? Какие документы нужны ребенку для оформления паспорта для пересечения границы? Что нужно для учебы в ЕС? Мы подготовили для вас подробные ответы на эти вопросы...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  