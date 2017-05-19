Украина не готова подавать заявку на членство в НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Пятница, 19 мая 2017, 15:22

Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу.

Об этом сообщила сегодня в Киеве вице-премьер по евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНИАН.

"У нас есть стратегическая цель членства (в НАТО. – Ред.), возможно, мы об этом тоже можем говорить", - заявила она во время мероприятий по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине

"Очевидно, что пока ни Украина не готова к подаче такой заявки (на членство в НАТО. - Ред.), ни наши партнеры пока не готовы содействовать такому шагу Украины. Поэтому сейчас для нас приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО, и именно на этом мы фокусируемся через все имеющиеся инструменты", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом посетит Украину в июле этого года.