Україна не готова подавати заявку на членство в НАТО - Климпуш-Цинцадзе

П'ятниця, 19 травня 2017, 15:22

Україна на даний час не готова подавати заявку на членство в НАТО і в Альянсі поки не сприятимуть такому кроку.

Про це повідомила сьогодні в Києві віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНІАН.

"Ми маємо стратегічну мету членства (в НАТО – Ред.), можливо ми про це теж можемо говорити", - заявила вона під час заходів з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні

"Очевидно, що поки ані Україна не готова до подачі такої заявки (на членство в НАТО. - Ред.), ані наші партнери поки не готові сприяти такому кроку України. Тому зараз для нас пріоритетом є досягнення критеріїв, стандартів НАТО, і саме на цьому ми зосереджуємося через усі інструменти, які ми маємо", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, делегація Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом відвідає Україну у липні цього року.