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Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня со дня инаугурации

Суббота, 20 мая 2017, 09:02
Версия для печати Комментарии

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа составляет 38% - это самый низкий показатель с момента его инаугурации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters совместно с центром Ipsos.

56% респондентов заявили, что не одобряют политику президента США. 6% американцев заявили, что у них "смешанное отношение" к действиям Трампа.

Сообщается также, что 23% членов Республиканской партии заявили о том, что не одобряют действия Дональда Трампа. Неделю назад опрос показал, что недовольных было всего 16%.

Опрос проводился 14-18 мая среди 1971 респондентов, включая 721 республиканца и 795 демократов.

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