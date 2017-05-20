Рейтинг Трампа впав до найнижчої рівня з дня інавгурації

Субота, 20 травня 2017, 09:02

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38% - це найнижчий показник з моменту його інавгурації.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Reuters спільно з центром Ipsos.

56% респондентів заявили, що не схвалюють політику президента США. 6% американців заявили, що у них "змішане ставлення" до дій Трампа.

Повідомляється також, що 23% членів Республіканської партії заявили про те, що не схвалюють Трампа. Тиждень тому подібне опитування показало, що незадоволених було всього 16%.

Опитування проводилося 14-18 травня серед 1971 респондентів, включаючи 721 республіканця і 795 демократів.