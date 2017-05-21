Через неделю после ракетного запуска КНДР вновь испытала снаряд

Воскресенье, 21 мая 2017, 12:17

Северная Корея провела очередной пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации.

Об этом заявили военные Южной Кореи, передает Yonhap.

"Северная Корея осуществила сегодня днем ​​запуск неизвестного снаряда с участка в районе Пукчанг" - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В прошлом месяце в этом же районе Пхеньян пытался запустить еще одну ракету, но потерпел неудачу.

Ракета пролетела 500 километров в сторону Японского моря.

Больше информации южнокорейские военные не предоставили, однако запущен снаряд, вероятно, не является межконтинентальной баллистической ракетой, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Напомним, в минувшие выходные Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента Южной Кореи.

Источники в американском правительстве сообщили, что ракета Северной Кореи, которая была запущена 13 мая с западного района Кусон, упала на расстоянии примерно 100 км (60 миль) от российского Владивостока.