Через неделю после ракетного запуска КНДР вновь испытала снаряд

Северная Корея провела очередной пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации.
Об этом заявили военные Южной Кореи, передает Yonhap.
"Северная Корея осуществила сегодня днем запуск неизвестного снаряда с участка в районе Пукчанг" - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
В прошлом месяце в этом же районе Пхеньян пытался запустить еще одну ракету, но потерпел неудачу.
Ракета пролетела 500 километров в сторону Японского моря.
Больше информации южнокорейские военные не предоставили, однако запущен снаряд, вероятно, не является межконтинентальной баллистической ракетой, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Напомним, в минувшие выходные Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента Южной Кореи.
Источники в американском правительстве сообщили, что ракета Северной Кореи, которая была запущена 13 мая с западного района Кусон, упала на расстоянии примерно 100 км (60 миль) от российского Владивостока.