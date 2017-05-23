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Автовокзал в Лондоне эвакуировали из-за подозрительного предмета

Вторник, 23 мая 2017, 10:10
Версия для печати Комментарии

Лондонский вокзал "Виктория" эвакуировали в связи с обнаружением подозрительного пакета.

Об этом сообщает Evening Standard.

Всего через несколько часов после теракта в Манчестере в Лондоне на автовокзале "Виктория" обнаружили подозрительный пакет. Сообщают, что полиция прибыла по вызову около 6:40 утра.

Людей попросили покинуть автостанцию, а сам вокзал закрыли, станцию оцепил кордон правоохранителей. Больше деталей пока не сообщают.

Напомним, вечером 22 мая на крупнейшей арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, полиция предварительно расследует как теракт.

По последним данным полиции, число погибших в результате взрыва в Манчестере увеличилось до 22, раненых – до 59 человек. Также полиция подтвердила, что среди погибших есть дети. По информации полиции, исполнителем взрыва был один человек, он погиб на месте.

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