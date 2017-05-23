Автовокзал в Лондоне эвакуировали из-за подозрительного предмета

Лондонский вокзал "Виктория" эвакуировали в связи с обнаружением подозрительного пакета.
Об этом сообщает Evening Standard.
Всего через несколько часов после теракта в Манчестере в Лондоне на автовокзале "Виктория" обнаружили подозрительный пакет. Сообщают, что полиция прибыла по вызову около 6:40 утра.
Людей попросили покинуть автостанцию, а сам вокзал закрыли, станцию оцепил кордон правоохранителей. Больше деталей пока не сообщают.
Напомним, вечером 22 мая на крупнейшей арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, полиция предварительно расследует как теракт.
По последним данным полиции, число погибших в результате взрыва в Манчестере увеличилось до 22, раненых – до 59 человек. Также полиция подтвердила, что среди погибших есть дети. По информации полиции, исполнителем взрыва был один человек, он погиб на месте.