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Дома у манчестерского террориста нашли мастерскую по производству взрывчатки – СМИ

Четверг, 25 мая 2017, 09:09
Версия для печати Комментарии

Правоохранители нашли в доме Салмана Абеди, который вероятно является исполнителем теракта в Манчестере, мастерскую по изготовлению взрывчатки.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Отмечается, что в доме Абеди было найдено достаточно составляющих для того, чтобы изготовить дополнительные бомбы.

Правоохранители при этом опасаются, что террорист мог изготовить не одно импровизированное взрывное устройство и другие могут быть использованы в новых терактах.

Британские эксперты в сфере контртерроризма говорят, что механизм взрывчатки, использованной в Манчестере, близок к тому, что использовалась во время терактов в Брюсселе в марте 2016 года.

Эксперты подтвердили, что Абеди приехал к арене в Манчестере, где проходил концерт, на электричке; взрывчатка, вероятно, была у него в рюкзаке.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди них – двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.

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