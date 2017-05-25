Вдома у манчестерського терориста знайшли майстерню з виробництва вибухівки – ЗМІ

Четвер, 25 травня 2017, 09:09

Правоохоронці знайшли у будинку Салмана Абеді, який ймовірно є виконавцем теракту в Манчестері, майстерню з виготовлення вибухівки.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела, обізнані з розслідуванням.

Зазначається, що у будинку Абеді було знайдено досить складових для того, щоб виготовити додаткові бомби.

Правоохоронці при цьому побоюються, що терорист міг виготовити не один імпровізований вибуховий пристрій і інші можуть бути використані в нових терактах.

Британські експерти у сфері контртероризму кажуть, що механізм вибухівки, використаної в Манчестері, близький до тої, що використовувалася під час терактів у Брюсселі в березні 2016 року.

Експерти підтвердили, що Абеді прибув до арени в Манчестері, де проходив концерт, електричкою, вибухівка, ймовірно, була у нього в рюкзаку.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих – двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.