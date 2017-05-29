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Россия серьезно вмешалась во внутренние дела Черногории - глава МИД

Понедельник, 29 мая 2017, 10:29
Версия для печати Комментарии

Россия серьезно вмешалась во внутренние дела Черногории, пытаясь помешать намерениям властей вступить в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович, сообщает RTCG.

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили, что свои основные цели мы будем определять сами, и были удивлены тем, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались", - сказал Дарманович.

Он обвинил Россию в том, что ее разведывательные службы открыто поддержали оппозицию Черногории, которая выступала против членства в НАТО.

"Наше членство в НАТО не направлено против кого-либо, в том числе России. Но, конечно, мы не можем согласиться с тем, что кто-то решает, где нам быть. У нас есть экономические отношения с Россией, которая не является нашим главным экономическим партнером, входит в первую десятку. У нас были и есть много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику оказались неэффективными", - заявил глава черногорского ведомства.

Напомним, Черногория официально станет членом Североатлантического альянса с 5 июня 2017 года.

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